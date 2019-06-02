شاهد.. قادة العالم الإسلامى يقدمون وثيقة مكة المكرمة للعالم ويسلمونها للملك سلمان

كتب - إسماعيل رفعت

نهت رابطة العالم الإسلامى، أعمال مؤتمرها بمكة المكرمة، والذى أعلن عن وثيقة مكة المكرمة، التى وقع عليها 1200 عالم ومفتى، من 139 دولة، و 27 مكون إسلامى من مذاهب مختلفة من عموم كبار علماء الأمة الإسلامية، وقاموا بتسليمها للملك سلمان بن عبدالعزيز.

العلماء المشاركون في #مؤتمر_وثيقة_مكة_المكرمة

يتشرفون بلقاء #خادم_الحرمين_الشريفين، ويسلمون له "حفظه الله" الوثيقة، ويثمنون رعايته الكريمه لمؤتمرهم، وجهوده المتواصلة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية. pic.twitter.com/PKk2G6SXRN — رابطة العالم الإسلامي (@MWLOrg) May 30, 2019

و​ثمن العلماء​ رعايته الكريمه لمؤتمرهم، وجهوده المتواصلة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية​، و​من مضامين وثيقة مكة المكرمة التي صدرت "بحمد الله" في ختام مؤتمرها التاريخي.

شريعة سمحاء توحدنا..

مفتو وكبار علماء الأمة الإسلامية يرسخون خطابهم الإسلامي المعتدل والمنفتح على الجميع بقيم الدين الحنيف في #موتمر_وثيقة_مكة_المكرمة pic.twitter.com/lBkOyxxZnn — رابطة العالم الإسلامي (@MWLOrg) May 29, 2019

وعبر المشاركون عن أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة ويثمنون دعوته الكريمة للقمة الإسلامية والعربية والخليجية من رحاب القبلة الجامعة في الشهر المبارك وعشره الأواخر الفضيلة.