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شاهد.. قادة العالم الإسلامى يقدمون وثيقة مكة المكرمة للعالم ويسلمونها للملك سلمان

الأحد، 02 يونيو 2019 02:05 ص
شاهد.. قادة العالم الإسلامى يقدمون وثيقة مكة المكرمة للعالم ويسلمونها للملك سلمان الملك سلمان
كتب - إسماعيل رفعت

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نهت رابطة العالم الإسلامى، أعمال مؤتمرها بمكة المكرمة، والذى أعلن عن وثيقة مكة المكرمة، التى وقع عليها 1200 عالم ومفتى، من 139 دولة، و 27 مكون إسلامى من مذاهب مختلفة من عموم كبار علماء الأمة الإسلامية، وقاموا بتسليمها للملك سلمان بن عبدالعزيز.
 
و​ثمن العلماء​ رعايته الكريمه لمؤتمرهم، وجهوده المتواصلة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية​، و​من مضامين وثيقة مكة المكرمة التي صدرت "بحمد الله" في ختام مؤتمرها التاريخي.
 
 
وعبر المشاركون عن أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة ويثمنون دعوته الكريمة للقمة الإسلامية والعربية والخليجية من رحاب القبلة الجامعة في الشهر المبارك وعشره الأواخر الفضيلة.

قادة العالم الإسلامى

وثيقة مكة المكرمة

الملك سلمان

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