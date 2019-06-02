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شاهد فى دقيقة.. 12 خطوة علشان تقدم لابنك فى الصف الأول الابتدائى إلكترونيا

الأحد، 02 يونيو 2019 12:09 م
شاهد فى دقيقة.. 12 خطوة علشان تقدم لابنك فى الصف الأول الابتدائى إلكترونيا الصف الأول الابتدائى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم إلكترونيا للعام الدراسى الجديد للصف الأول الابتدائى.

اليوم السابع يقدم فى 12 معلومة خطوات التقدم إلكترونيا.

1. الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط التالى

http://www.moe.gov.eg/

2. الدخول على أيقونة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

3. اضغط على الرابط التالى

التسجيل بالرقم القومى ومحل الميلاد واختيار المحافظة التابع لها ولى الأمر التسجيل مستمر حتى 30 يونيو الجارى.يمكن لولى الأمر تعديل الراغبات من 1 يونيو وحتى 30 يونيو.لا يمكن التعديل على الرغبات بعد هذا التاريخ.يجب كتابة محل السكن وسن الطفل بشكل مفصل لأنهما من أهم معايير القبول.يتابع ولى الأمر مع المدرسة التى تم قبول ابنه فيها من خلال التطبيق المدرسة.يسلم ولى الأمر ملف ابنه إلى المدرسة لفحصه من اللجنة المختصة بالمدرسة إذا تعسر ولى الأمر فى التسجيل عليه التوجه إلى أقرب مدرسة للتسجيل.يتم طباعة استمارة التسجيل الإلكترونى عقب انتهاء كتابة البيانات.


التربية والتعليم والتعليم الفنى

التقدم للعام الدراسى الجديد

التقدم على الصف الأول الابتدائى

التقدم الكترونيا على الصف الاول الابتدائى

اليوم السابع بلس

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