شاهد .. "النور والنار" فى حفل العاصمة الإدارية بأطول مائدة إفطار

كتب - حازم عبد الصمد - محمد قاسم

قدمت فرق مسرحية عروض فنية بالنور والنار خلال حفل أطول مائدة إفطار فى العالم والذى أقيم فى العاصمة الإدارية الجديدة، ، شهده أكثر من 7 آلاف مواطن، وبحضور اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وشمل الحدث، تنظيم زيارات لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية لتعريف الحضور بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم، ثم حفل الإفطار الجماعى، وبدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.