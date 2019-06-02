سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 11:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد .. المقطع المتسبب فى إحالة روؤساء الوحدات المحلية بالشرقية للتحقيق

الأحد، 02 يونيو 2019 09:26 م
شاهد .. المقطع المتسبب فى إحالة روؤساء الوحدات المحلية بالشرقية للتحقيق حملة ازالة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسبب انهيار منزل مخالف، صدر له عدة قرارات إزالة، بقرية السعيدية التابعة للوحدة المحلية بكفر أيوب مركز بلبيس بالشرقية، فى صدور قرار لإيقاف مجموعة من العاملين بالوحدات المحلية، بمركز ومدينة بلبيس وإحالتهم للتحقيق لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، لتقصيرهم وتقاعسهم عن العمل وعدم متابعتهم لإزاله التعديات فى المهد على الأراضى المنزرعة واملاك الدولة، وكذلك عدم تصديهم لمخالفات البناء بدون ترخيص.
 
 
حصل "اليوم السابع" علي مقطع الفيديو الخاص بلحظة انهيار منزل مخالف، صدر له عدة قرارات إزالة، بقرية السعيدية التابعة للوحدة المحلية بكفر أيوب مركز بلبيس بالشرقية.
 
وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، قاد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أراضي أملاك الدولة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بمشاركة  اللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطنى للتنميه المحليه ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة.
 
وقام رجال وقوات الشرطة بالتعاون مع العاملين بمركز ومدينة بلبيس و قطاع حماية الأراضي بمديرية الزارعة، بتنفيذ الحملة باستخدام الالات والمعدات اللازمة وتمت إزالة 7حالات تعدى إحدهما لعقار مكون من خمس طوابق ومقام بالمخالفة للقانون بقرية السعدات، و6 حالات تعدى أخرى على الأراضى الزراعية وذلك بإجمالى مساحة 3880  متر بمركز بلبيس.
 
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لا تهاون ولا تصالح مع كل متعد، تسول له نفسه الإعتداء على أراضي املاك الدولة في محافظة الشرقية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالاعتداء على أراضى الدولة  واشار إلى أن معاقبه آى موظف متقاعس عن اداء مهامه ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه التهاون أو التقصير فى العمل.
 
وأعلن المحافظ عن تنفيذ حملات إزاله مكبرة بنطاق المحافظة عقب عيد الفطر المبارك مباشرة، بالإشتراك مع القوات المسلحة وقوات الشرطة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة (عقارات -اراضي زراعيه) بنطاق المحافظة وخاصة للحالات ممن سبق لهم التقدم للتقنيين ولم يثبتوا جديتهم وصدرت لهم قرارات إزالة.
 

حملات إزاله

تعدى على اراضى الدوله

احاله للتحقيق

تعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسائل السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: "والله العظيم إحنا زى الفل بسبب تحمل الشعب".. وعن ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟.. وللأعداء: "لن تنالوا من مصر فالحاكم المسنود من الناس بيكون زي الحديد"

رسائل السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: "والله العظيم إحنا زى الفل بسبب تحمل الشعب".. وعن ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟.. وللأعداء: "لن تنالوا من مصر فالحاكم المسنود من الناس بيكون زي الحديد"

ردا على شائعة وفاته.. حسن حسنى يشرب "شيشة" بصحبة هنيدى

ردا على شائعة وفاته.. حسن حسنى يشرب "شيشة" بصحبة هنيدى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبارعلى مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبارعلى مدار اليوم الأحد

محمد صلاح يرتدي علم مصر فى احتفالات ليفربول بدوري الأبطال.. صور

محمد صلاح يرتدي علم مصر فى احتفالات ليفربول بدوري الأبطال.. صور

صور.. السيسي عن شائعات ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟

صور.. السيسي عن شائعات ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟

اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

اليوم السابع.. السيسي: الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر مواجهة المتطرفين

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة