شاهد .. المقطع المتسبب فى إحالة رؤساء الوحدات المحلية بالشرقية للتحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

تسبب انهيار منزل مخالف، صدر له عدة قرارات إزالة، بقرية السعيدية التابعة للوحدة المحلية بكفر أيوب مركز بلبيس بالشرقية، فى صدور قرار لإيقاف مجموعة من العاملين بالوحدات المحلية، بمركز ومدينة بلبيس وإحالتهم للتحقيق لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، لتقصيرهم وتقاعسهم عن العمل وعدم متابعتهم لإزاله التعديات فى المهد على الأراضى المنزرعة واملاك الدولة، وكذلك عدم تصديهم لمخالفات البناء بدون ترخيص.

حصل "اليوم السابع" علي مقطع الفيديو الخاص بلحظة انهيار منزل مخالف، صدر له عدة قرارات إزالة، بقرية السعيدية التابعة للوحدة المحلية بكفر أيوب مركز بلبيس بالشرقية.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، قاد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية و أراضي أملاك الدولة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بمشاركة اللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطنى للتنميه المحليه ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وقام رجال وقوات الشرطة بالتعاون مع العاملين بمركز ومدينة بلبيس و قطاع حماية الأراضي بمديرية الزارعة، بتنفيذ الحملة باستخدام الالات والمعدات اللازمة وتمت إزالة 7حالات تعدى إحدهما لعقار مكون من خمس طوابق ومقام بالمخالفة للقانون بقرية السعدات، و6 حالات تعدى أخرى على الأراضى الزراعية وذلك بإجمالى مساحة 3880 متر بمركز بلبيس.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لا تهاون ولا تصالح مع كل متعد، تسول له نفسه الإعتداء على أراضي املاك الدولة في محافظة الشرقية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالاعتداء على أراضى الدولة واشار إلى أن معاقبه آى موظف متقاعس عن اداء مهامه ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه التهاون أو التقصير فى العمل.

وأعلن المحافظ عن تنفيذ حملات إزاله مكبرة بنطاق المحافظة عقب عيد الفطر المبارك مباشرة، بالإشتراك مع القوات المسلحة وقوات الشرطة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة (عقارات -اراضي زراعيه) بنطاق المحافظة وخاصة للحالات ممن سبق لهم التقدم للتقنيين ولم يثبتوا جديتهم وصدرت لهم قرارات إزالة.