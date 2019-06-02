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سول تسلم باريس شارة تعريفية لجندى فرنسى قُتل فى الحرب الكورية "1950-1953"

الأحد، 02 يونيو 2019 12:40 ص
سول تسلم باريس شارة تعريفية لجندى فرنسى قُتل فى الحرب الكورية "1950-1953" قوات الجيش فى كوريا الجنوبية
أ ش أ

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سلم وزير الدفاع الكورى الجنوبى اليوم السبت نظيره الفرنسى شارة تعريفية تخص جندى فرنسى شارك فى الحرب الكورية التى دارت رحاها بين عامى 1950 و 1953.

 

ونسبت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية فى نشرتها باللغة الانجليزية إلى مكتب الوزير الكورى الجنوبى قوله إن الجيش الكورى كان قد عثر أواخر الشهر الماضى على شارة تعريفية معدنية تخص جندى فرنسى لدى إزالة الألغام فى منطقة معركة سابقة داخل المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين.


وسلم الوزير جيونج كيونج دو نظيره الفرنسى فى سنغافورة يوم السبت الشارة التعريفية التى تخص الجندي"إيف مواليك" الذى عمل مُسعفًا ضمن قوات الأمم المتحدة فى الحرب الكورية.


وقتل الجندى فى 6 أكتوبر 1952 خلال المعركة فى المنطقة قبل أن يُنقل جثمانه إلى وطنه ليوارى الثرى.


كوريا الجنوبية

فرنسا

شارة تعريفية

باريس

أخبار فرنسا

الجيش الفرنسى

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