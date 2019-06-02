سقوط 3 أشخاص وراء سرقة 240 ألف من خزينة شركة مقاولات فى مدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث بالقاهرة، فى ضبط 3 أشخاص، لسرقتهم خزينة بداخلها 240 ألف جنيه، من داخل شركة مقاولات بدائرة قسم شرطة بدر وإعادة المسروقات.

وتلقى قسم شرطة بدر، بلاغا من صاحب شركة للمقاولات، باكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة ملكه، وبداخلها مبلغ 240 ألف جنيه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "مورد مياه للشركة"، و"محاسب بالشركة"، و"ميكانيكى".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهمين الأول والثانى، بأنهما نظراً لطبيعة عملهما بالشركة محل البلاغ، وعلمهما بتواجد مبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بها، فخططا لسرقتها، وفى سبيل ذلك اصطنعا نسخة من مفتاح الشركة، وتسليمها للمتهم الثالث، الذى قام بدوره بالاستيلاء على الخزينة، وما بداخلها من مبالغ مالية، ثم توجه بها إلى مسكنه وتمكن من فتحها باستخدام "شاكوش" وأجنة حديدية، واستولى على المبلغ المالى، وتخلص من الخزينة الحديدية، بإلقائها بإحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم، وتم بإرشاد الأخير ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وتم العثورعلى الخزينة الحديدية بمكان التخلص منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.