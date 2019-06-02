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زوجى مقصر فى الصلاة هل معيشتى معه حرام؟ الإفتاء تجيب

الأحد، 02 يونيو 2019 03:39 م
زوجى مقصر فى الصلاة هل معيشتى معه حرام؟ الإفتاء تجيب صلاة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل إحدى السيدات التى قالت:"زوجى لا يؤدى الصلوات فهل معيشتى معه حلال أم حرام؟"، حيث أكدت عدم تحريم العيش مع الزوج الذى لا يصلى.

وقالت دار الإفتاء فى مقطع فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه يجب على الزوجة الاستمرار فى تشجيع زوجها على أداء الصلاة كأن تتصل به مثلا وتقول له إنها لن تصلى صلاة العصر قبل أن يحضر للمنزل حتى تصليها معه فى جماعة وهكذا..".

وأكدت دار الإفتاء أنه يجب على المرأة ألا تيأس وهى تدعو زوجها للصلاة، فالله سبحانه وتعالى يقول:" وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ" والآية هنا تقصد الزوج والزوجة.


دار الافتاء

حكم العيش مع زوج لا يصلى

حكم زواج رجل لا يصلى

كيف اصلى

كيف ادعو زوجى للصلاه

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