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زعيم المعارضة الكندية يطرد برلمانيا من لجنة العدالة بعد اقتباس كلام منفذ هجوم نيوزيلندا

الأحد، 02 يونيو 2019 10:14 م
زعيم المعارضة الكندية يطرد برلمانيا من لجنة العدالة بعد اقتباس كلام منفذ هجوم نيوزيلندا آندرو شير زعيم حزب المحافظين الكندى المعارض
أوتاوا أ ش أ

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أعلن زعيم حزب المحافظين الكندى المعارض آندرو شير، اليوم الأحد، طرد عضو برلمانى من حزبه من لجنة العدالة الفدرالية بعد أن انتقد أحد الشهود المسلمين خلال جلسة استماع حول الكراهية على الإنترنت.

وقال شير إنه تحدث إلى النائب مايكل كوبر بشأن تعليقاته فى وقت سابق من الأسبوع ، وقرر طرده من اللجنة نتيجة لذلك.

وقال شير - فى تغريدة عبر تويتر، اليوم الأحد - "إن قراءة اسم واقتباس كلام مطلق النار فى هجوم (كرايستشيرش) فى نيوزيلندا، خاصة عندما توجه إلى شاهد مسلم خلال جلسة استماع برلمانية، أمر يفتقد للحساسية وغير مقبول".. مضيفا "لقد اعتذر كوبر، أقبل اعتذاره وأعتبر الأمر مغلقا".

وأوضح كوبر - الثلاثاء الماضى - أن فيساى خان سورى ، رئيسة مجلس الشؤون العامة للمسلمين فى ألبرتا ، يجب أن "تخجل" من نفسها لربطها بين المعلقين المحافظين من اليمين المتطرف ومطلق النار على مسجد كيبيك ألكسندر بيسونيت والهجمات الإرهابية فى نيوزيلندا.

وقالت سورى إن تاريخ بيسونيت على الإنترنت أظهر أنه سعى مرارا وتكرارا إلى الحصول على "تعليق المعلقين اليمينيين والمحافظين" وشجع على اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن الكراهية عبر الإنترنت.

 


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