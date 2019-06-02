زعيمة حزب ألمانى تتقدم باستقالتها بعد الإخفاق فى انتخابات البرلمان الأوروبى

كتب: أحمد علوى

قدمت زعيمة "الحزب الاشتراكى الديمقراطى" فى ألمانيا (يسار وسط)، أندريا ناليس، اليوم الأحد، استقالتها من رئاسة الحزب بعد إخفاقه فى انتخابات البرلمان الأوروبى التى انتهت الأحد الماضى.

وقالت ناليس فى بيان، الأحد، إنها تريد "الوضوح" بعد طرح أسئلة فى الأسابيع الأخيرة حول قدرتها على قيادة الحزب، مما أظهر أنها تفتقر إلى الدعم الكافى.

وأضافت أنها ستتنحى عن منصبها كرئيسة للحزب وزعيمة كتلته البرلمانية، لضمان انتخاب خليفة لها "بطريقة منظمة".

وجاءت النتائج عكس استطلاعات الرأى التى أظهرت أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى سيحافظ على نسب التأييد المتزايدة له، مقابل تراجع تأييد المواطنين لحزب الخضر وحزب البديل لأجل ألمانيا الشعبوى المناوئ للاتحاد الأوروبى.