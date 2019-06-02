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روحانى: أمريكا يجب أن تعود دولة طبيعية كى نتحاور معها

الأحد، 02 يونيو 2019 07:59 م
روحانى: أمريكا يجب أن تعود دولة طبيعية كى نتحاور معها حسن روحانى الرئيس الإيرانى
لندن (رويترز)

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قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الأحد، ردا على عرض الولايات المتحدة الدخول فى محادثات مع إيران دون شروط مسبقة إن واشنطن هى التى غادرت مائدة التفاوض "ويجب أن تعود دولة طبيعية".

كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال فى وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع إيران دون شروط مسبقة بشأن برنامجها النووى لكنه أضاف أن واشنطن بحاجة إلى أن ترى إيران تتصرف "كدولة طبيعية".

ونقل الموقع الرسمى للحكومة الإيرانية عن روحانى قوله "الطرف الآخر الذى غادر مائدة التفاوض وخرق معاهدة عليه أن يعود دولة طبيعية. وإلى أن يتم ذلك ليس لنا أى خيار سوى المقاومة".

 


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