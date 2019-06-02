ركن دراجة بخارية يتسبب فى نشوب مشاجرة بين تاجر وسايس بالدقى

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين تاجر وبين سايس، لرفض الثانى ركن الأول دراجته البخارية أمام أحد البنوك بالدقي، حيث تبادلا الاعتداء بالضرب، وأطلق التاجر أعيرة من طبنجة صوت، خلال المشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين أمام أحد البنوك.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين " أحمد. ع " تاجر أسمنت، وبين "جمال. أ " سايس، لرفض الثانى ركن الأول دراجته البخارية أمام البنك، حيث تبادلا الاعتداء بالضرب، مما أسفر عن إصابتهما بعدة كدمات، وخلال المشاجرة أشهر التاجر طبنجة صوت وأطلق أعيرة نارية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.