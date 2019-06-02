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رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد لاستقبال العيد

الأحد، 02 يونيو 2019 05:16 ص
رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد لاستقبال العيد محطات مياه - أرشيفية
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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قال المهندس جمال عبد الصبور رئيس شركة المياه والشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء انة تم رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ خلال إجازة عيد الفظر المبارك لمواجهة أى أعطال.

واضاف عبد الصبور فى تصريح لليوم السابع، أنه تم تشكيل فرفة عمليات بكل مدن المحافظة بالنسيق مع غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة العمل بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى مدن المحافظة  ومنع إجازات رؤساء قطاعات الشركة وكذلك استمرار نوبتجيات بمحطات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحى  وتواجد الدوريات وعمال الصيانة بكافة المحطات مع فرق الصيانة لإصلاح أى أعطال طارئة 

وأوضح عبد الصبور أن الشركة تتلقى أى شكاوى اوبلاغات من المواطين على الخط الساخن رقم 125 من جميع مدن المحافظة.

 


شركة المياه

اجازات

صيانة

محطات

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