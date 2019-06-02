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رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يجتمع بمديرى المراحل التعليمية

الأحد، 02 يونيو 2019 04:40 م
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يجتمع بمديرى المراحل التعليمية جانب من الاجتماع
الإسكندرية أسماء على بدر

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اجتمع الشيخ نشأت الصاوى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بمديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم والموجهين الأوائل لبحث الاستعدادات للمرحلة القامة لامتحانات الشهادة الثانوية، بديوان عام المنطقة.

وأكد الصاوى، على الدور الفعال الذين تقوم به لجان المتابعة للشهادة الثانوية والتى تتكون من السادة مدير المراحل التعليمية وموجهى العموم، والموجهين الأوائل فى انضباط اللجان والتدخل الفورى فى حالة حدوث أى مشكلة، وكذلك أهمية التقارير اليومية عن سير الامتحانات من لجان المتابعة فى معرفة السلبيات والعمل على تلافيها فى المرحلة القادمة.

وحضر الاجتماع محمد عبد القادر مدير التعليم الإعدادي، و إبراهيم فاضل مدير العلاقات العامة، والشيخ خميس عبدالستار مدير شئون القرآن الكريم، و أحمد البرجى رئيس مكتب الوافدين، و ننيس كمال الدين مدير التعليم الخاص.

 

 


القران الكريم

الاسكندريه

ازهر الاسكندريه

الثانوية الازهريه

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