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رئيس مصلحة الميكانيكا يتفقد محطات غرب الدلتا للوقف على حالتها الفنية (صور)

الأحد، 02 يونيو 2019 11:46 ص
رئيس مصلحة الميكانيكا يتفقد محطات غرب الدلتا للوقف على حالتها الفنية (صور) رئيس مصلحة الميكانيكا يتفقد محطات غرب الدلتا
كتبت أسماء نصار

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تفقد المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، محطات صرف الطابية الجديدة والقديمة، ومحطات طوارئ الطابية والمبنى الإدارى الجديد لها، ومحطات العطف 1 و2 و3 غربى الدلتا، للوقوف على حالتها الفنية وضمان وفائها بالاحتياجات المائية، خاصة خلال فترة الأعياد وأعلى معدل استهلاك.

وقال "عبد العاطى" على هامش الجولة، إن المصلحة هى المسؤولة عن تشغيل وصيانة وتنفيذ المحطات على مستوى الجمهورية، وتوجد بها 585 محطة فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية. متابعا: "أجرينا برامج الصيانة الوقائية لكل المحطات وجهزناها للعمل بكل طاقتها خلال إجازة العيد، مشيرا إلى أن هناك توجيهات لكل أجهزة وقطاعات الوزارة، لرفع أقصى درجات الاستعداد فى كل محطات الطلمبات على مستوى الجمهورية، والتأكيد على جاهزية مراكز الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية، لمواجهة أية مشكلات يمكن أن تحدث خلال موسم الصيف.

وأشار إلى تشكيل غرف عمليات على مستوى المحطات، لتلقى ورصد أية شكاوى أو تجاوزات، والتعامل معها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة محطات الرى والصرف على مدار 24 ساعة يوميا، لضمان استمرارية التشغيل والوفاء باحتياجات الرى والصرف على مستوى الجمهورية.

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مصلحة الميكانيكا والكهرباء

غرب الدلتا

موسم اقصى الاحتياجات

توفير المياه

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