رئيس حزب الوفد: هيومان رايتس ووتش مدعومة من دول معادية

كتب محمود العمرى

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن كل ما تروجه منظمة هيومان رايتس ووتش يعتمد على أخبار وتقارير مفبركة، تستمدها من جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها الكاذب، للإفتراء على الدولة المصرية، ومحاولة التقليل من حجم الإنجازات التى تُشيد فى الدولة، ومواجهة ذلك من خلال إعداد هذه التقارير الكاذبة التى تعتمد على الأكاذيب.

وأضاف رئيس حزب الوفد فى تصريح له، أن هذه المنظمة لو تتميز بمهنية لسألت أبناء الشعب المصرى، وسيكون الرد قاسى عليهم من الشعب، ولكن هم لا يتجرأون أن تكون تقاريرهم حقيقية، بل يعلمون أنها ما هى الإ أكاذيب مختلقة لإثارة الفتن فى المجتمعات المستقرة.

وتابع المستشار بهاء أبو شقة، أنه لابد من تحرك قوى ضد هذه المنظمات لأن تقاريرها ما هى الإ لإحداث الفتن فى المجتمع، ومحاولة لإثارة الأحداث والفوضى فى مصر، والجميع يعلم مسار هذه المنظمة والدول المعادية التى تدعمها من أجل أن يكون هناك تأثير على مصر فى ذلك ، ولكن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل .