رئيس جامعه طنطا يعين وكيلا للدراسات العليا بكلية الهندسة

الغربيــــة عادل ضرة

أصدر الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم، قراراً بتعيين الدكتور أحمد محمد النبوى عطا الأستاذ بقسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة وكيلاً للدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة، لمدة ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد محمد النبوى عطا، حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة طنطا بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف عام 1998، وعين معيداً فى ديسمبر 1998 وحصل على درجة الماجستير من قسم هندسة الإنشاءات جامعة طنطا عام 2002 والدكتوراة عام2007، وتدرج فى الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ فى سبتمبر2017.