رئيس جامعة المنوفية يدعو الطلاب للمشاركة فى جائزة مصر والفوز بمليون جنيه

المنوفية _محمد فتحى

دعا الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، طلاب الجامعة للاشتراك فى مسابقة جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقيمتها مليون جنيه للفريق الفائز، والتى تأتى فى ضوء سعى الحكومة المصرية إلى التحول لمجتمع رقمى وإتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة لجميع المواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة، لذا تم إطلاق جائزة مصر كمسابقة سنوية للطلاب المصريين بالمؤسسات التعليمية فى التطبيقات الذكية للخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول، وتهدف إلى تشجيع الطلاب على تقديم حلوى إبداعية مبتكرة فى مجال تطبيقات الهواتف الذكية، وتعزيز العلاق. بين طلاب الجامعات والجهات الحكومية وإشراكهم فى عملية التحول الرقم ودعم التنمية المستدامة.

وأضاف مبارك أن شروط المشاركة أن تكون بصفة جماعية أى فريق وليست فردية ويتكون الفريق من ثلاث طلاب كحد أدنى وثمانية كحد أقصى، وتنحصر المشاركة للطلاب المصريين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية (جامعات حكومية، خاصة، معاهد)، ويمكن للمؤسسة التعليمية أن تتقدم بأكثر من فريق، ويمكن للفريق الواحد المشاركة بعدة تطبيقات بشرط تطبيق وتحد لكل قطاع، ويجب أن ترتبط التطبيقات المقدمة بالخدمات الحكومية، وتكون باللغة العربية على الأقل، ومعايير التقييم تعتمد على الابتكار، الكفاءة والفعالية، وسهولة الاستخدام.

وأشار مبارك إلى أن الجائزة تضم قطاعات السياحة، الخارجية، التعليم العالى، الصحة، العدل، النقل والمواصلات. التموين، التعليم، المشروعات الصغيرة، الداخلية.