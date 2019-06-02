سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة المنوفية يدعو الطلاب للمشاركة فى جائزة مصر والفوز بمليون جنيه

الأحد، 02 يونيو 2019 02:11 م
رئيس جامعة المنوفية يدعو الطلاب للمشاركة فى جائزة مصر والفوز بمليون جنيه جامعة المنوفية - ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، طلاب الجامعة للاشتراك فى مسابقة جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية والتى تقام تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقيمتها مليون جنيه للفريق الفائز، والتى تأتى فى ضوء سعى الحكومة المصرية إلى التحول لمجتمع رقمى وإتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة لجميع المواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة، لذا تم إطلاق جائزة مصر كمسابقة سنوية للطلاب المصريين بالمؤسسات التعليمية فى التطبيقات الذكية للخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول، وتهدف إلى تشجيع الطلاب على تقديم حلوى إبداعية مبتكرة فى مجال تطبيقات الهواتف الذكية، وتعزيز العلاق. بين طلاب الجامعات والجهات الحكومية وإشراكهم فى عملية التحول الرقم  ودعم التنمية المستدامة.

وأضاف مبارك أن شروط المشاركة أن تكون بصفة جماعية أى فريق وليست فردية ويتكون الفريق من ثلاث طلاب كحد أدنى وثمانية كحد أقصى، وتنحصر المشاركة للطلاب المصريين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية (جامعات حكومية، خاصة، معاهد)، ويمكن للمؤسسة التعليمية أن تتقدم بأكثر من فريق، ويمكن للفريق الواحد المشاركة بعدة تطبيقات بشرط تطبيق وتحد لكل قطاع، ويجب أن ترتبط التطبيقات المقدمة بالخدمات الحكومية، وتكون باللغة العربية على الأقل، ومعايير التقييم تعتمد على الابتكار، الكفاءة والفعالية، وسهولة الاستخدام.

وأشار مبارك إلى أن الجائزة تضم قطاعات السياحة، الخارجية، التعليم العالى، الصحة، العدل، النقل والمواصلات. التموين، التعليم، المشروعات الصغيرة، الداخلية.

 


جامعه المنوفيه

رئيس جامعه المنوفيه

جائزه المليون جنيه

جائزه مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعتماد مركز الخدمة العامة بجامعة المنوفية ضمن مراكز التدريب الحكومى

الخميس، 30 مايو 2019 09:33 م

جامعة المنوفية توافق على قبول التبرعات بأجهزة ومستلزمات طبية من الشركات

الخميس، 23 مايو 2019 05:36 م

رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات لتحديد المشروعات الرئيسية والفرعية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:13 م

رئيس جامعة المنوفية يرفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات الجامعية

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:38 ص

صور.. رئيس جامعة المنوفية يزور مطرانية شبين الكوم ويهنئ الأقباط بعيد القيامة

السبت، 27 أبريل 2019 10:41 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة