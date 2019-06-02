سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء اليابانى يبدأ وساطة بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع المقبل

الأحد، 02 يونيو 2019 10:10 ص
رئيس الوزراء اليابانى يبدأ وساطة بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع المقبل شينزو آبى
طوكيو(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت تقارير إخبارية اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى سيبدأ وساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية اللتين تصاعد التوتر بينهما خلال الأسابيع الأخيرة، وسط خشية من تطور ذلك لمواجهة عسكرية .

وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية - على موقعها الإلكترونى اليوم - أن رئيس الوزراء اليابانى من المتوقع أن يلتقى مرشد الثورة الإيرانية على خامنئى خلال زيارته هذا الشهر لإيران، فى أول لقاء بين الاثنين وفقا لمصادر حكومية لم تكشف الصحيفة عن هويتها.

وتهدف الزيارة إلى تشجيع إجراء حوار مع الولايات المتحدة لتخفيف حدة التوتر، حيث يخطط آبى للسفر إلى إيران خلال الفترة من يومى 12 إلى 14 يونيو الجارى، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس وزراء يابانى منذ توليه المنصب عام 1978، حيث من المقرر أن يلتقى آبى الرئيس الإيرانى حسن روحانى يوم 12 يونيو وخامنئى يوم 13 يونيو.

ووضع آبى نفسه كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصاعد التوترات بين البلدين، وهو الموقف الذى أيده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وبالنظر إلى حالة تصاعد التوترات، فإن عقد اجتماع مع كل من روحانى وخامنئى يعتبر أمرًا ضروريًا.

فى المقابل، قال رئيس لجنة الأمن القومى فى البرلمان الإيرانى حشمت الله فلاحت بيشة، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران لا تقبل الوساطة والأجواء الحالية غير مهيأة للمفاوضات.

وأضاف بيشة - فى تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وإدارته يسعون إلى إذلال الشعب الإيرانى وهذا أمر مرفوض، موضحًا أن ترامب غاضب من إيران لأنها لم تستسلم بل تلاءمت مع الظروف الاقتصادية فى الداخل عبر مضاعفة الصادرات غير النفطية وتعزيز الإنتاج الوطني.

وقال " إن رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى أبلغ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أن الإيرانيين مستعدون للمواجهة العسكرية، وأن الولايات المتحدة لن تخرج منتصرة من أى حرب مع إيران لذا لا تدفعوا الأوضاع نحو الحرب، معتبرًا أن التوتر بين طهران وواشنطن سيشمل المنطقة كلها، ولهذا تسعى العديد من الدول للوساطة؛ للحفاظ على نفسها من أى توتر".

 

 

 


اليابان

امريكا

ايران

الاتفاق النووى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف أصبحت اليابان ورقة ترامب الأخيرة للتفاوض مع طهران؟ الرئيس الأمريكى والنظام الإيرانى يباركان وساطة طوكيو لإنهاء التوتر الحالى.. والحكومة اليابانية تحاول استلهام دور سول فى التقريب بين واشنطن وبيونج يانج

الإثنين، 27 مايو 2019 07:30 م

ترامب: اليابان تتطلع لشراء عشرات المقاتلات من طراز "إف- 35"

الإثنين، 27 مايو 2019 09:47 ص

ترامب يأمل فى إعلان المزيد عن اتفاق تجارى مع اليابان قريبا

الإثنين، 27 مايو 2019 09:19 ص

رئيس الوزراء اليابان: عازم على إظهار تحالف عالمى قوى مع أمريكا

الإثنين، 27 مايو 2019 04:51 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم على كل الخطوط.. تعرف عليها

عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة

عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة

ابو جبل الحلقة 27.. مصطفى شعبان يصل لقاتل أولاده وحارق منزله وسارق أمواله

ابو جبل الحلقة 27.. مصطفى شعبان يصل لقاتل أولاده وحارق منزله وسارق أمواله

انطلاق العام الدراسى بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر.. و"نصف السنة" 25 يناير

انطلاق العام الدراسى بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر.. و"نصف السنة" 25 يناير

فيديو معلوماتي .. 6 معلومات عن المنطقة الحرة‪ العامة الإعلامية

فيديو معلوماتي .. 6 معلومات عن المنطقة الحرة‪ العامة الإعلامية

النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة بسبب زيادة الأحمال

النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة بسبب زيادة الأحمال

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان وثوابه

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان وثوابه

10 معلومات عن محور برج العرب الجديد بالإسكندرية .. تعرف عليها

10 معلومات عن محور برج العرب الجديد بالإسكندرية .. تعرف عليها

توقف الحركة أعلى السويس الصحراوى بعد مصرع شخص وإصابة 5فى تصادم سيارتين

توقف الحركة أعلى السويس الصحراوى بعد مصرع شخص وإصابة 5فى تصادم سيارتين

مسئول عسكرى إيرانى: السفن الأمريكية بالخليج فى مرمى الصواريخ الإيرانية

مسئول عسكرى إيرانى: السفن الأمريكية بالخليج فى مرمى الصواريخ الإيرانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة