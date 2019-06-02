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"داعش" تعلن مسئوليته عن تفجيرات كابول

الأحد، 02 يونيو 2019 08:16 م
"داعش" تعلن مسئوليته عن تفجيرات كابول جانب من العنف فى كابول_ صورة أرشيفية
كابول /أ ش أ/

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أعلن تنظيم (داعش) الإرهابى مسئوليته عن التفجيرات الثلاثة التى وقعت، اليوم الأحد، بالعاصمة الأفغانية كابول وأسفرت عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 24 آخرين.

ونقلت شبكة (ايه بى سي) الأمريكية عن نصرت رحيمى المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية قوله "إن الانفجار الأول وقع بواسطة قنبلة كانت مثبتة بحافلة كانت تقل طلاب جامعيين، وبعد حوالى 20 دقيقة انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين على جانب الطريق فى نفس المنطقة".

ومن جانبه، قال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة "إن 24 شخصا، بينهم أربع نساء أصيبوا فى الهجمات، بينما قتل شخص واحد على الأقل فى موقع الانفجارات، ولفظ الثانى أنفاسه الأخيرة بالمستشفى".

 


داعش

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