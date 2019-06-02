دار الإفتاء فى موشن جرافيك: الأعياد مواسم لتجديد صلة المرء بربه

كتب لؤى على

قالت دار الإفتاء المصرية إن الأعياد مشروعة فى الإسلام لأنها من مظاهر البر والمودة وصلة الأرحام، وتعبير عن وحدة الأمة وحيويتها، وتذكير لنا بأيام الله.

وأوضحت الدار فى فيديو "موشن جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن الأعياد مواسم لتجديد صلة المرء بربه عن طريق أداء شعائرها المختلفة، يقول عز وجل: "لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ".

ووجهت الدار نصيحة إلى المسلمين قالت فيها: "احرص أيها المسلم أن تجعل من يوم العيد مناسبة لإظهار محبة الله، والتأسى بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذى أرسله الله رحمة للعالمين، من خلال التوسعة على الأهل .. والترويح عن النفس بما هو مباح موافق للفطرة السليمة. ولنذكر سماحة النبى صلى الله عليه وسلم حين أذن للجاريتين بالغناء والدف قائلًا: "دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيد".