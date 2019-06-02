خدمات تقدمها جامعة سوهاج للطلاب ذوى القدرات الخاصة تعرف عليها × 10 معلومات

سوهاج - محمود مقبول

ذوو القدرات الخاصة فئة مهمة جدا موجودة بالمجتمع، وفى إطار حرص جامعة سوهاج الدائم لرعايتهم والتيسير عليهم، لذلك انتهجت الجامعة بعض الآليات التى تساعدهم على التحصيل الدراسى، وتمكنهم من أداء حياتهم بشكل طبيعى، وذلك من خلال توجيهات الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

اليوم السابع يقدم للقارئ فى 10 معلومات أهم الخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب ذوى القدرات الخاصة على مستوى الجامعة تعرف عليها.

1- الإعفاء من المصاريف الدراسية خلال فترة الدارسة بكافة الكليات الملتحقين بها الطلاب من ذوى القدرات الخاصة

2 - الإعفاء من مصاريف الإقامة بالمدن الجامعية طوال فترة الدراسة

3 - الإعفاء من مصاريف التغذية بالمدن الجامعية طوال فترة الإقامة بالمدينة

4 - الإعفاء من رسوم الانتقال بأتوبيسات الجامعة بين الجامعتين القديمة والجديدة

5- توفير المناهج الدراسية للطلاب المكفوفين وطباعتها لهم بطريقة برايل مجانا

6 - تدريب الطلاب المكفوفين بالمركز على الاستخدامات المختلفة للحاسب الآلى، واستخدامه فى أداء الامتحانات دون رسوم.

7 - تنظيم رحلات ترفيهية مجانية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لمدن ساحلية، وأخرى أثرية.

8 - تنظيم ندوات ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية للطلاب.

9 - تنظيم مسابقات دينية فى حفظ القرآن الكريم

10 - تأدية امتحانات الطلاب المكفوفين بمركز نور البصيرة بقاعة مكيفة بنفس محل سكنهم بالمدينة الجامعية والتى تقع على بعد أمتار من الغرف التى يقيمون بداخلها.