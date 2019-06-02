خبير أمريكى: جذور الإخوان وأردوغان واحدة.. وتركيا أكبر داعم للجماعة بالعالم

كتب محمد إسماعيل

قال لورينزو فيدينو، من مركز جامعة جورج واشنطن لبرنامج الأمن الإلكترونى والداخلى بشأن التطرف، إن تركيا هى أكبر داعم لجماعة الإخوان الإرهابية فى أنحاء العالم.

وأضاف، فى مقابلة مع صحيفة "أحوال" التركية، أن الجذور التاريخية بين الإخوان والنظام التركى ورئيسه رجب طيب أردوغان هى نفسها، فضلاً عن التقارب الأيديولوجى فى التفسير السياسى والدينى، وفى نهاية المطاف، المصلحة الذاتية كالانتهازية السياسية.

وتابع فيدينو حديثه بالقول: "إذا أردنا الإشارة إلى عائلة الإخوان الموجودة فى أنحاء العالم، فإن جماعة الإخوان فى تركيا (إدارة أردوغان) هى الجماعة الوحيدة المسؤولة عن بلد فى هذه العائلة الكبرى.. إنهم يقودون دولة كبرى ومزدهرة ويساعدون أقاربهم الآخرين، إنهم يلعبون دور العمّ الغنى الذى يتمتع بالقوة الشديدة، ويتطلع إليه جميع أبناء أخيه بحثًا عن الثناء".