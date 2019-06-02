حفظ التحقيقات فى واقعة وفاة سيدة وابنتها داخل شقتهما بدار السلام

كتب سليم على

قررت نيابة دار السلام، حفظ التحقيقات فى واقعة وفاة سيدة وابنتها داخل شقتهما بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة، برئاسة المستشار شريف وجيه، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أن الجثة لسيدة فى العقد الرابع من العمر، وبرفقتها ابنتها متوفيين داخل غرفة النوم، ولا توجد آثار اقتحام الشقة، أو سرقة أى من محتوياتها ولا يوجد بالجثث أى كدمات أو إصابات لكن تبين أن الوفاة نتيجة الاختناق.

وتبين أن الشقة كانت معبأة بالغاز، ولا يوجد بها أى منفذ لهواء، مما أدى إلى اختناق المتوفيين وعدم وجود من ينقذهما نتيجة تسرب الغاز، وجارِ التحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، واستدعاء زوج السيدة وسماع أقوال الجيران.

كانت النيابة العامة قررت تشريح الجثتين وإعداد تقرير حول الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة الشقة والآثار بها، تحسبًا لوجود شبهة جنائية في الواقعة.

كانت لقيت سيدة وابنتها مصرعهما إثر تسرب غاز داخل شقتهما بمنطقة دار السلام بالقاهرة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام.