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حزب الخضر الألمانى يصعد إلى المركز الأول فى استطلاع متفوقا على تكتل ميركل

الأحد، 02 يونيو 2019 06:36 ص
حزب الخضر الألمانى يصعد إلى المركز الأول فى استطلاع متفوقا على تكتل ميركل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رويترز

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أظهر استطلاع للرأى نُشر أمس السبت تفوق حزب الخضر على التيار المحافظ بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليصبح أكثر الأحزاب شعبية فى ألمانيا فى حين هبط الحزب الديمقراطى الاشتراكى شريكها فى الائتلاف الحاكم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

 

وبسؤال الاستطلاع الناخبين عن الحزب الذين سيؤيدونه فى الانتخابات العامة حصل حزب خضر على 27 فى المئة متقدما نقطة واحدة على التكتل المحافظ بين حزبى الاتحاد الديمقراطى المسيحى والاتحاد الاجتماعى المسيحى بزعامة ميركل ،ويشير ذلك إلى زيادة فى توجه شهد تفوق حزب الخضر على الحزب الديمقراطى الاشتراكى واحتلاله المركز الثانى فى الانتخابات الأوروبية التى جرت قبل أسبوع.

 

ويتقدم حزب الخضر الآن تسع نقاط على النتيجة التى حققها فى استطلاع جرى قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية فى حين تراجع الاتحاد الديمقراطى المسيحى نقطتين. وتراجع الحزب الديمقراطى الاشتراكى خمس نقاط إلى 12 فى المئة ليصبح الفارق بينه وبين حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف نقطة واحدة فقط. وحصل الحزب الديمقراطى الحر المؤيد لقطاع الأعمال على ثمانية فى المئة.

 

وفاز التكتل المحافظ بزعامة ميركل فى الانتخابات الأوروبية التى جرت الأسبوع الماضى بحصوله على 28.9 فى المئة من الأصوات بتراجع سبع نقاط مئوية عما حققه قبل خمس سنوات. وحصل حزب الخضر على 20.5 فى المئة متقدما على الحزب الديمقراطى الاشتراكى الذى احتل المركز الثالث بحصوله على 15.8 فى المئة فقط.


أنجيلا ميركل

ألمانيا

أخبار ألمانيا

حزب الخضر الألمانى

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