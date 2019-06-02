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حبس 5 عاطلين انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقو 500 ألف جنيه من مدرس فى المنوفية

الأحد، 02 يونيو 2019 02:05 م
حبس 5 عاطلين انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقو 500 ألف جنيه من مدرس فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية حبس 5 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا على أموال مدرس بالمحافظة، بقيمة تتجاوز نصف المليون جنيه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تلقى بلاغا من مدرس مقيم فى دائرة المركز، بأنه فى أثناء سيره بسيارته الملاكى على طريق قرية طه شبرا بدائرة المركز، استوقفه مجهولون يستقلون سيارة ميكروباص ويدعون أنهم ضباط شرطة، واستولوا منه على مبالغ تتجاوز 500 ألف جنيه، وتحديدا 160 ألف جنيه و20 ألف دولار، وفروا هاربين.

 

على الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، وأسفرت جهوده عن اكتشاف ضلوع 6 أفراد فى الواقعة، بعد تكوينهم تشكيلا عصابيًّا تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين بالطريقة نفسها.

 

عقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 5 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع متهم هارب، وأقر أحدهم بأنه من خلال عمله فى مجال تغيير العملة وسابقة معرفته بالمجنى عليه، وعلمه أن بحوزته المبلغ المالى، اتفق مع باقى المتهمين على سرقته، وأرشدوا عن 326 ألفا و600 جنيه من حصيلة المسروقات، وطبنجة صوت و6 طلقات، إضافة إلى السيارة المستخدمة فى الواقعة، وأكدوا إنفاقهم باقى المبلغ، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


أمن المنوفيه

مدير امن المنوفية

مركز قويسنا

ضبط عاطلين

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