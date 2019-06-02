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حبس المتهم بقتل "مسن" السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأحد، 02 يونيو 2019 08:13 م
حبس المتهم بقتل "مسن" السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، حبس عاطل لاتهامه بقتل "مسن" بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحريات المباحث، اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة، بعد ممارسة علاقة الشذوذ مع المجنى عليه، بسبب مطالبة المتهم بالتوقف عن العلاقة، الأمر الذى رفضه المجنى عليه، ليقوم المتهم بطعنه بسكين برقبته، ولاذا بالفرار.
 
وتعود الواقعة، بتلقى الرائد محمد عبدالمنعم رئيس مباحث السلام ثان، بلاغاُ من الأهالى بالعثور على جثة "مسن" يبلغ من العمر 53 عامًا، عاريا وبها عدة طعنات متفرقة، تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن المجنى عليه شاذ جنسيا، ويقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته، وفى يوم الواقعة كان بصحبته عاطل وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم.
 
 
 
 

قتل

العثور على جثة مسن

نيابة السلام

اخبار الحوادث

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