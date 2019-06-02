"جيل بكرا يكبر بصحة" محذرة الأمهات: "البطاطس المقلية" تسبب السمنة

كتب وليد عبد السلام

حذرت حملة جيل بكر ا يكبر بصحة أحد حملات مبادرة 100 مليون صحة، الأمهات من طهى البطاطس المقلية كأطباق رئيسية أو الإكثار منها فى وجبات الأطفال.

وأكدت جيل بكر يكبر بصحة، أن الطعام المقلى مثل البطاطس يحتوى على نسب عالية من الدهون ويسبب زيادة فى الوزن، ما يؤدى إلى الإصابة بالسمنة المفرطة التى تتسبب فى أمراض مثل السكر والضغط.

وقالت حملة جيل بكر يكبر بصحة، أنه يجب تناول الخضروات والفواكة والبعد عن الطعام المقلى بالزيوت المهدرجة التى تمثل خطورة على صحة الأطفال والكبار.

وتابعت حملة جيل بكر يكبر بصحة، أن الدولة تنفق ملايين الجنيهات على علاج الأمراض الناتجة عن السمنة مؤكدة أن الوقاية خير من العلاج .