جهاز مياه الشرب يرفع تغطية الجيزة إلى 98.5% رغم التوسع العشوائى

كتب أحمد حسن

وضع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان، مخططا عاما لرفع نسب التغطية الخاصة بمياه الشرب فى محافظة الجيزة، وصولا إلى 98.5% تقريبا.

يجرى ذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، فى ضوء التعامل مع آثار التوسع العشوائى للمنشآت فى المحافظة، ما تسبب فى زيادة استهلاك المياه، ونقص حصص بعض المناطق، الأمر الذى استدعى تنفيذ مشروعات جديدة وتوسعات فى بعض المحطات القائمة، لإعادة توزيع مياه الشرب على المحافظة.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، إنه بفضل تضافر جهود الجميع، بمن فيهم مقاولو التنفيذ الذين التزموا بالعمل وإنهاء المشروعات بدون سداد كامل مستحقاتهم، وبدعم كامل من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، من خلال توفير مبالغ إضافية تخطت 250 مليون جنيه من هيئات وزارة الإسكان كدفعة لإنهاء بعض المشروعات، تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات التالية: توسّعات محطة مياه الصف بطاقة 60 ألف متر مكعب فى اليوم بتكلفة 85 مليون جنيه لخدمة حوالى 250 ألف نسمة، وتوسعات محطة العياط بطاقة 51 ألف متر مكعب فى اليوم بتكلفة 80 مليون جنيه لخدمة 300 ألف نسمة، واستبدال الطلمبات بالمرحلة الثانية بمحطة مياه إمبابة وتنفيذ بعض التعديلات ورفع كفاءة المحطة، ما أدى إلى زيادة إنتاجية المحطة بمقدار 100 ألف متر مكعب فى اليوم، ومحطة مياه الحوامدية بطاقة 70 ألف متر مكعب فى اليوم بتكلفة 313 مليون جنيه لخدمة 400 ألف نسمة، إضافة إلى أنه جارٍ الانتهاء من تجارب التشغيل بالمرحلة الأولى من توسّعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 80 ألف متر مكعب فى اليوم، بجانب ما تقوم به شركة مياه الشرب بالجيزة من تعديلات فى الخطوط الرئيسية والفرعية لإعادة توزيع المياه وسد العجز بالمناطق المتضررة.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ 16 مشروعا لمياه الشرب بمحافظة الجيزة بطاقة 394 ألف متر مكعب فى اليوم بتكلفة 2.5 مليار جنيه لخدمة مليونى نسمة، إذ بلغت نسبة تغطية المحافظة بمياه الشرب 98.5%، ومن أهم المشروعات الجارية لحل أزمة نقص المياه فى أنحاء الجيزة، توسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 ألف متر مكعب وتكلفة 640 مليون جنيه (تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 80 ألف متر ومن المقرر إنهاء المرحلة الثانية نهاية ديسمبر المقبل) لتدعيم المحطة القائمة، باستخدام التكنولوجيا الجديدة الخاصة بوحدات "الديناساند" محدودة المساحة، التى توفر الطاقة الكهربائية المستهلكة بالتشغيل، ومشروع توسعات محطة مياه أطفيح بطاقة 60 ألف متر مكعب بتكلفة 210 ملايين جنيه، لتدعيم المحطة القائمة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ وبدء تجارب التشغيل فى 30 يونيو المقبل. متابعا: "جارٍ أيضا تنفيذ مشروع محطة مياه منشأة القناطر بطاقة 40 ألف متر مكعب وتكلفة 286 مليون جنيه، لتغذية مدينة ومركز منشأة القناطر بدلاً من الآبار القائمة، ومن المقرر الانتهاء منها 30 سبتمبر المقبل، ومشروع محطة مياه أوسيم بطاقة 60 ألف متر مكعب بتكلفة 365 مليون جنيه، لتدعيم قرى شمال الجيزة مع محطة إمبابة بطاقة 30 ألف متر مكعب وقرية المنصورية بطاقة 30 ألف متر مكعب، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى 31 ديسمبر المقبل".

وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحى، أشار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، إلى أنه جارٍ تنفيذ 47 مشروعا للصرف الصحى (تشمل 40 قرية) بطاقة 510 آلاف متر مكعب فى اليوم، وتحسين درجة المعالجة من الابتدائية للثانوية لـ1.2 مليون متر مكعب بتكلفة 9.1 مليار جنيه لخدمة حوالى 2.5 مليون نسمة، وبلغت نسبة التغطية بالصرف الصحى بالمحافظة 70% من السكان (96% من سكان المدن و40% من سكان القرى)، ومن أهم المشروعات توسعات معالجة أبورواش بتكلفة 6 مليارات جنيه، لرفع كفاءة المعالجة من الابتدائية إلى الثانوية، وزيادة طاقة المحطة بمقدار 400 ألف متر مكعب لتصبح 1.6 مليون متر مكعب، ومشروع الصرف الصحى للقرى الملوثة لمصرف الرهاوى بقيمة 2.5 مليار جنيه لخدمة 22 قرية.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات (صرف صحى مركز ومدينة أطفيح – صرف صحى قرية الحرانية – صرف صحى قريتى كفر حجازى والاخصاص – العديد من الشوارع المحرومة من الصرف الصحى بالمحافظة). وفيما يتعلق بمشروع مياه الشرب والصرف الصحى بقرية ناهيا، أكد الانتهاء من تنفيذ محطة المياه بنسبة 100%، وبلغت نسبة تنفيذ الشبكات 85%، ويتبقى اختبار خط المياه الرئيسى قطر 600 ملليمتر، وإنهاء التقفيلات على الخطوط الفرعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ محطة الصرف الصحى بنسبة 100%، وبلغت نسبة تنفيذ خط الطرد 99%، وشبكة الانحدار 95%، ويتبقى شارع المطحن بالدفع النفقى بطول 500 متر، واختبار 80 مترا من خط الطرد، وتركيب كوع على الغرفة المفتوحة، مشيرا إلى أنه نظراً لتقاعس الشركة المُنفذة، فإنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب العمل منها، وسيتم تكليف مقاول آخر فور انتهاء إجراءات السحب لإنهاء تنفيذ الأعمال المتبقية لتشغيل المشروع والاستفادة منه.

واستطرد قائلا، إنه بخصوص مشروع مياه الشرب فى برك الخيام وعزبة العسيلى، فقد تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بشأن قيام الشركة المنفذة باختبار الخطوط أولاً بأول وتسليمها، لكى تتمكن شركة المياه من غسلها وتعقيمها وتشغيلها والاستفادة منها. وتجدر الإشارة إلى أنه تم التشغيل التجريبى لمشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، التى انتهت مرحلتها الأولى بطاقة 80 ألف متر مكعب، ومشروع محطة مياه الحوامدية التى انتهى تنفيذها بطاقة 70 ألف متر مكعب، وعدم أخذ حصة مياه من محطتى البدرشين وأبو النمرس، ما يضمن توفير المياه اللازمة للمناطق الثلاثة.