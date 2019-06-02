جمارك سفاجا تحبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من السجائر الإلكترونية

كتب أحمد يعقوب

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا، بالاشتراك مع إدارة إدارة البحث الجنائى، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها والمكملات الغذائية والعدسات الطبية اللاصقة، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

فى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى على الباخرة أمانة، تم الاشتباه فى مشمول شهادة الأمتعة الشخصية رقم 6171 لسنة 2019 باسم الراكب م . ر . س والمحملة على السيارة رقم د ا ت 893 / ا م ص 643.

بتفتيش الأمتعة الشخصية تبين وجود 1490 سيجارة إلكترونية، و6000 مبسم سيجارة إلكترونية، و223 زوج عدسات طبية لاصقة مخبأة داخل 2 جهاز تكييف وكمبورسور ضمن الأمتعة الشخصية للراكب.

وفى المحاولتين الثانية والثالثة تم ضبط 47 عبوة مكملات غذائية مخبأة داخ حقائب راكبين مصريين قادمين من السعودية.

تم الضبط بمعرفة اللجنة الجمركية المكونة من ثروت محمود نورالدين ومحمود يوسف وعرفات محمد ووليد عبدالمحسن ومصطفي محمود مأمورى ابحركة وهشام عوض ومختار تامر فاضل مشرفي الحركة وعماد حمدي مأمور التعريفة ومصطفي هاشم مدير التعريفة وشعبان الريس شئون قانونيه ومحمد عبدالحكيم ومحمد عبدالنور وحسن عيد أمن جمركي وعبدالعظيم زيدان مكافحة التهرب الجمركى تحت إشراف حمدى صابر مدير المجمع.

بلغت التعويضات المستحقة 2 مليون و 488 ألف و120جنيه، قرر مدحت رجب أحمد مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى، والتحفظ على المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.