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جبروت إمرأة.. قاتلة زوجها بالقليوبية تعترف: داعبته حتى نام وقتلته بسكين

الأحد، 02 يونيو 2019 12:51 م
جبروت إمرأة.. قاتلة زوجها بالقليوبية تعترف: داعبته حتى نام وقتلته بسكين المتهمتان
كتب محمود عبد الراضي ـ القليوبية نيفين طه

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لم تتحمل سيدة الخلافات الزوجية المتكررة مع شريك حياتها، فقررت التخلص منه بقتله، وفى سبيل ذلك استعانت بابنة خالتها لتنفيذ الجريمة.

 

وقالت المتهمة فى اعترافاتها عقب القبض عليها، لم تهدأ الخلافات بيننا يوميًا، حاولت استيعابه دون فائدة، فقد وصلت الخلافات لدرجة متقدمة.

 

وتابعت القاتلة، أيقنت أنه لا سبيل سوى التخلص منه بقتله، ووضعت الخطة المناسبة واستعانت بابنة خالتى لمساعدتى فى التخلص من الجثة.

 

وعن كيفية تنفيذ الجريمة، قالت المتهمة، داعبته حتى نام،وبعدها تسللت إلى المطبخ واستعانت بسكين أسكنتها فى أحشائه حتى مات، ثم تخلصنا من أداة الجريمة ومحفظة كانت بحوزته.

 

وتلقى مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بالعثور على جثة شخص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الطبالين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المجنى عليه "نجار" مقيم بذات المنطقة وبه عدة طعنات متفرقة بالجسم.

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه "ربة منزل 23 سنة"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.


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خلافات زوجية

سيدة تقتل زوجها

جرائم القتل

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