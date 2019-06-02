سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 130ألف و660 طن أقماح لشون وصوامع كفر الشيخ

الأحد، 02 يونيو 2019 01:42 م
توريد 130ألف و660 طن أقماح لشون وصوامع كفر الشيخ توريد القمح
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح عادل الهابط ،مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ،والمتحدث الرسمي للمديرية بأن اجمالى  ما تم توريده من الاقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل وحتى صباح يوم الاحد ،130ألف و660 طن و304 كيلو حيث يتم الاستلام من خلال 23منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ

وأضاف الهابط ،أن هناك متابعة من الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين ،لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها  وفقا لتوجيهات المحافظ ؛ وشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

 


كفر الشيخ

تموين

قمح

توريد

شون

صوامع

مستحقات

مزارع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة كفر الشيخ يوفق على صرف 129 ألف جنيه لاستكمال مبنى الإسعاف

السبت، 01 يونيو 2019 10:01 م

رئيس جامعة كفر الشيخ: أجهزة تدريبات الرياضية لإنشاء ثلاثة حدائق مزودة بـ48 وحدة جيم

السبت، 01 يونيو 2019 03:46 م

محافظ كفر الشيخ تشكيل لجنة لمعاينة خسائر حريق مدينة فوه وصرف إعانات عاجلة للمتضررين

السبت، 01 يونيو 2019 03:30 م

محافظ كفر الشيخ يشكل لجنة لمعرفة أسباب انتشار الحشرات بمصيف بلطيم

السبت، 01 يونيو 2019 01:48 م

محافظ كفرالشيخ :10 حفارات لفتح الأبواب لتحسين خصائص المياه ببحيرة البرلس

السبت، 01 يونيو 2019 01:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة