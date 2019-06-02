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تنفيذ 5891 حكما قضائيا بحملة أمنية بالقليوبية

الأحد، 02 يونيو 2019 05:47 م
تنفيذ 5891 حكما قضائيا بحملة أمنية بالقليوبية حملات امنيه -ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 278محكوما عليهم ، و15 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية .
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 278 محكومًا عليهم بإجمالى 5891 أحكام منفذة " 745 حكمًا جزئيًا و 145 حكمًا مستأنف" ، وتحصيل 4781 جنيه غرامات، وتحرير 185 مخالفة.
 
كما تم ضبط  120 قضية مرافق، 20 إشغال طريق، 5 1بائع متجول ،31 إزالة فوريه ،8 تنده كما تم رفع 5 طن قمامة ومخلفات.
 
 
 
 
 
 
 

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القليوبية

حملة امنية

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