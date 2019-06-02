تنفيذ 5891 حكما قضائيا بحملة أمنية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 278محكوما عليهم ، و15 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية .

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 278 محكومًا عليهم بإجمالى 5891 أحكام منفذة " 745 حكمًا جزئيًا و 145 حكمًا مستأنف" ، وتحصيل 4781 جنيه غرامات، وتحرير 185 مخالفة.

كما تم ضبط 120 قضية مرافق، 20 إشغال طريق، 5 1بائع متجول ،31 إزالة فوريه ،8 تنده كما تم رفع 5 طن قمامة ومخلفات.