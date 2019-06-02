تنفيذ 12 مشروع مياه شرب وصرف صحى بالبحيرة باستثمارات 559 مليون جنيه

البحيرة- ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أن المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، وقامت بالانتهاء من تنفيذ 12 مشروع بدائرة المحافظة بلغت استثماراتها 559 مليون جنيه.

مضيفا أنه تم تسليم 8 مشروعات منها تسليما إبتدائيا خلال هذا الشهر و جارى الإنتهاء من عدد 4 مشروعات أخرى سيتم تسليمها تمهيدا لدخولها الخدمة وبدء التشغيل .

وأوضح محافظ البحيرة أن تلك المشروعات كان قد توقف العمل بها منذ فترة لأسباب مالية أو فنية وتم دفع العمل بها وتذليل ما يعترضها من معوقات للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .