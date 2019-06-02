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تكريم أوائل خريجى مركز سقارة ودراسة مشروعاتهم للاستفادة منها فى المحافظات

الأحد، 02 يونيو 2019 09:48 ص
تكريم أوائل خريجى مركز سقارة ودراسة مشروعاتهم للاستفادة منها فى المحافظات مركز سقارة للتدريب
كتب على عبد الرحمن

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وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظين بعقد اجتماعات مع خريجى دورات قادة المستقبل والحاصلين على ماجستير جامعة اسلسكا وخريجى البرنامج الرئاسى من العاملين بالمحافظات والذين شاركوا فى الدورات التدريبية ورشتى العمل التى نظمتها الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة حتى مايو 2019 .


كما وجهت الوزارة بتكريم الأوائل من خريجى المحافظة والتعرف على أفكارهم ومشروعات التطوير التى اقترحوها وقاموا بإعداد وثائق تفصيلية لها، والتواصل مع الوزارة لعرض أفضل الأساليب المقترحة للاستفادة بهم فى المناصب القيادية بالمحافظات وفق إمكانياتهم وقدراتهم العلمية والعملية وما اكتسبوه من مهارات وخبرات خلال الفترة الماضية .

وطالبت الوزارة المحافظين بإفادة الوزارة بالمهام والوظائف التى تم اسنادها للخريجين لتعظيم العائد منهم وتمكينهم فى المحافظات وتقديم الدعم المناسب لهم للقيام بأعمالهم المرشحين لها بأفضل كفاءة وجودة وتولى مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة.


مركز سقاره للتنميه المحليه

قاده المستقبل فى المحافظات

دورات تدريبية فى المحليات

العاملين فى المحليات

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