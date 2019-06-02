تفاصيل قتل عامل لزوج شقيقته بسبب خلافات بينهما فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة اليوم الأحد، تفاصيل مقتل عامل على يد شقيق زوجته بمنطقة البدرشين، أن خلافات نشبت بين المجنى عليه وبين زوجته، دفعت الأخيرة للاستنجاد بشقيقها، والذى أسرع للدفاع عنها، فحدث مشاجرة بينه والزواج، انتهت بتسديده طعنة نافذة لظهر المجنى عليه فسقط غارقًا فى دمائها.

وصرحت النيابة العامة بتشريح ودفن جثة المجنى عليه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعت زوجة المجنى عليه (شقيقة المتهم)؛ لسماع أقوالها، وبدأت التحقيق مع المتهم.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا، يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، والنقيب أحمد فايز، أن عامل قتل زوج شقيقته، لسوء معاملته لها، بالإضافة إلى خلافات أسرية بينهما.

وتمكن رجال المباحث، بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.