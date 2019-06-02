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تعليم كفر الشيخ يستعد لأداء 19ألف و460 طالبا وطالبة امتحانتهم بالثانوية العامة

الأحد، 02 يونيو 2019 02:42 م
تعليم كفر الشيخ يستعد لأداء 19ألف و460 طالبا وطالبة امتحانتهم بالثانوية العامة وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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عقد اللواء فريد مصطفى ، مدير أمن كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، ووكلاء وزارات الكهرباء والصحة، وعدد من الجهات المعنية لتأمين امتحانات الثانوية العامة، والعمل على سير الإمتحانات في جو من الراحة والهدوء كلا في مجال عمله.

قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المديرية استعدت لامتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ يوم السبت المقبل، الموافق 8 يونيه الجاري، ويؤدي 19ألف و460 طالبا وطالبة امتحانات بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، منهم 13 طالبا بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ،و5 طلاب بالمكفوفين.

وأضافت كشك، أن الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ يتابع باهتمام بالغ كافة الاستعدادات ،للتأكد من توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان ،وأيضا توفير سبل الراحة للمراقبين.

 وأكدت كشك ،أن هناك تعاون مع كافة الأجهزة المعنية، مديرية الامن والمستشار العسكري ومديريات الصحة والتموين والشباب والرياضة وشركات الكهرباء ومياه الشرب ورؤساء مجالس المدن،لضمان حسن سير أداء الامتحانات فى ظروف مناسبة للطلاب حيث تم بحث خطط تأمين اللجان من الخارج وتوفير وسائل نقل صناديق كراسات الامتحان من مقر مركز توزيع الأسئلة  مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستى اللازم  للجان سير الامتحان كما تم التنبيه على توفير طبيب او زائرة صحية بكل لجنة.

 وقالت وكيل الوزارة ، تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، تعمل  عل مدار الساعة  وأن يكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات فورية .

وقالت وكيل الوزارة ، تم توفير 27 استراحة للمراقبين والملاحظين منتشرة ب ال13 إدارة تعليمية ،للعمل على راحة المشاركين في الامتحانات ، تضم كافة الاجهزة الكهربائية وأسرة وغيرها من الأدوات .

 


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