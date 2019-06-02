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تعليم الوادى الجديد: افتتاح اقسام دراسية جديدة بمدارس الزراعة والتجارة

الأحد، 02 يونيو 2019 02:43 م
تعليم الوادى الجديد: افتتاح اقسام دراسية جديدة بمدارس الزراعة والتجارة مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور إبراهم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد عن موافقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد علي فتح فصول تعليم مزدوج فندقي بمدرستي المروة التجارية بالخارجة وموط الثانوية التجارية بالداخلة للعام الدراسي القادم 2019/2020.

قال التداوى أن ذلك في إطار الحرص علي تنمية وتطوير المنظومة التعليمية علي أرض الوادي الجديد ، مؤكدا على أن الهدف من استحداث تخصص (التعليم الفندقي ) وفتح الفصول هو ربط التعليم الفني بسوق العمل لإتاحة الفرصة أمام الطلاب المؤهلين العمل في المشروعات الجارية علي أرض المحافظة .

أوضح التداوي بأنه تم تحديد أربعة فصول بمدرسة موط التجارية لاستغلالهم لتدريس التخصص الجديد ، لافتا بأنه سيتم التنسيق مع مديري الفنادق الكبري بمركزي الخارجة والداخلة لإجراء التدريبات العملية لتحقيق أقصي استفادة ممكنة .

أكد التداوي أن المحافظ وافق أيضا علي فتح مهنه( فني إنتاج وتصنيع التمور) كفصول ملحقة علي مدرسة الثانوية الزراعية بالدخلة في العام الدراسي القادم 2019/2020 ، وذلك لتخريج طلاب مؤهلين للعمل كفنيين في مجال انتاج وصناعة التمور الذي يتم التوسع فيه الآن بتوجيهات من رئيس الجمهورية ، مشيرا إلى أن المدرسة تتوافر بها كافة التجهيزات ، حيث تمت الموافقة علي فتح المهنه من الإدارة العامة للتعليم الزراعي بالوزارة .

 

 


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