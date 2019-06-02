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خلال تدشين مشروع قيادات الفتيات..

تعليم القليوبية: المرأة المصرية حصلت على العديد من المكتسبات فى عهد السيسي

الأحد، 02 يونيو 2019 10:13 ص
تعليم القليوبية: المرأة المصرية حصلت على العديد من المكتسبات فى عهد السيسي احتفالية تدشين مشروع مشاركة وقيادات الفتيات
القليوبية إبراهيم سالم

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أثنى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على المبادرات الرئاسية المتعلقة بالمواطن المصرية ومنها المبادرة الرئاسية الخاصة بالمرأة والفتاة المصرية، والتى حصلت على عدد كبير من المكتسبات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقلدت أعلى المناصب فى الدولة المصرية، فى ظل تأكيدات الرئيس بإبراز دور المرأة المصرية فى تقدم وتطور المجتمع.

واشار عجلان خلال احتفالية تدشين مشروع مشاركة وقيادات الفتيات بمحافظة القليوبية مايو 2019 م، والذى يقام برعاية الدكتور علاء عبد الحليم محافظة القليوبية وبمشاركة مديريات التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والشباب والرياضة والصحة وعددا من الجمعيات الأهلية وممثلى المجلس القومى للمرأة، إلى ضرورة توجيه التحية لسيدات مصر، على دورهن المشرف والوطنى خلال جميع المراحل التاريخية التى تؤكد وطنيتها.

فيما أشار عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم، إلى أهمية تفعيل البرامج التدريبية وبرامج تنمية الفكر والإبداع ونشر وعمل معسكرات وورش عمل وخاصة لطالبات المراحلة الثانوية بمختلف نوعيات التعليم وكذلك للمعلمين المتعاملين ومجالس الأمناء المتعاملين مع طالبات تلك المرحلة وفتح باب الحوار مع الطالبات والاستماع لأفكارهن ، مؤكدا على أهمية دعم الفتاة المصرية وصقلها لتقود المرحلة القادمة.

شهدت الإحتفالية حضور محمد عبد المقصود مدير عام إدارة شبين القناطر التعليمية وعماد عبد الوهاب عضو العلاقات العامة بمديرية التعليم ورئيس مدينة شبين.

 

 

 

 

 

 

 


القليوبية

تعليم القليوبية

المبادرات الرئاسية

المراه المصريه

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