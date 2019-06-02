تعرف على خطة محافظة بنى سويف للارتقاء بالقطاعات الحيوية خلال العيد

بنى سويف - هانى فتحى

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، أن المحافظة والمديريات الخدمية انهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتم وضع نظام متابعة محكم على مدار الـ 24 ساعة لمستوى الخدمات فى القطاعات الحيوية، والتعامل مع أية طوارئ أو مشكلات يمكن أن تواجه المواطنين خلال أيام العيد، خاصة بالمنشأت الخدمية الحيوية أو أماكن الترفية المعتادة التى يرتادها المواطنون كالحدائق والكورنيش وغيرها، وذلك من خلال غرف العمليات المركزية بالديوان العام والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمشروعات.

وأضاف المحافظ فى بيان له: "سيتم ترجمة خطبة عيد الفطر المبارك بلغة الإشارة في الساحات الرئيسية بالمدن ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة والاستفادة منها ، لتمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة ،وضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة صلاة الجمعة بلغة الإشارة في عدد من المساجد الرئيسية بواسطة مترجمى لغة الإشارة بإدارة التربية الخاصة، والتي يشرف على تنفيذها إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام".

وشدد المحافظ على تواجد رؤساء المدن بأماكن عملهم خلال أيام عيد الفطر المبارك والنزول الميدانى إلى الشوارع وإزالة أى اشغالات والعمل على الاهتمام بمنظومة النظافة العامة وتجميل الميادين مع الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم.

وشدد المحافظ على إعداد جداول بالمناوبات للعمل فى كافة القطاعات على مدار الساعة وإعلان هذه المناوبات فى مكان ظاهر فى كل موقع مع الخط الساخن أو أرقام الاتصال للتعامل مع أى بلاغات أو حالات طارئة مع تواجد رئيس القطاع أو النائب أو الوكيل في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، التموين، الصحة ،الطب البيطرى التضامن الاجتماعى والمستشفيات، الوحدات الصحية وغيرها من المواقع والمرافق الخدمية الحيوية.

وأصدر المحافظ تعليماته باستمرار حملات الإزالة للتعديات فى المهد على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية، ومشددا على أنه لن يسمح بالتقصير فى هذا الشأن، وذلك للحيلولة دون استغلال فترة أجازة العيد من قبل بعض المواطنين للتعدي بالبناء على الأراضى الزراعية، وهذا ما لم يتم السماح به بأي حال من الأحوال.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إعداد وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق وستكون جاهزة منذ الصباح الباكر لأول أيام العيد أمام الرواد والمواطنين، بالتنسيق مع إدارات الحماية المدنية والجهات المعنية طوال فترة العيد لمواجهة أية طوارئ، وأنه تم التنسيق مع الإدارات والجمعيات الزراعية لعمل حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة المخالفين بالبناء مستغلين أجازة العيد ومواجهة حالات التعدى فى مهدها وتحرير المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وأكد المحافظ أن مديرية الصحة رفعت درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ من خلال تكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية بالمدن والقرى، وتشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي والإدارات الصحية لاستقبال البلاغات للأمراض المعدية،وتشكيل غرفة أزمات فرعية داخل كل مستشفى تحت إشراف وكيل الوزارة وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والتأكد من توافر الرصيد الإستراتيجى من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته وتوفير عدد من الأسرة الداخلية بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ،والتشديد علي مناوبات الأطباء وأطقم التمريض مع وقف جميع الأجازات والراحات خلال العيد.

وتابع المحافظ أنه فى قطاع الطب البيطرى سيتم تدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين للقيام بالكشف علي المذبوحات مع فتح جميع المجازر طوال أيام الأسبوع لاستقبال المذبوحات والتفتيش علي محلات اللحوم البلدية والمجمدة والدواجن والأسماك واللحوم وثلاجات حفظ اللحوم فضلا عن توجيه حملات مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة، على محلات بيع اللحوم والأسواق للتأكد من صلاحية المعروض منها للاستهلاك الآدمي،وتشكيل غرفة طوارئ بالمديرية والمراكز الإدارية التابعة لها لتلقى أية شكاوي عليها.

متابعا ينفذ مرفق إسعاف بني سويف ينفذ خطة محكمة لاستقبال العيد تتضمن تأمين الخدمات الإسعافية أيام العيد من خلال رفع درجة الاستعداد ومنع الأجازات والأذونات ،ووضع السيارات في حالة استنفار خارجي وانتشار حر،وإلزام جميع المشرفين بالتواجد في أماكنهم والربط اللاسلكي الداخلي مع طوارئ مديرية الصحة والنجدة والحماية المدنية والمرور وتجهيز سيارات الإسعاف وتزويدها بالأوكسجين والمستلزمات من الطبية والماسكات وتوزيعها لتغطية كافة مراكز ومناطق المحافظة باجمالي 72 سيارة إسعاف ، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بسيارات إسعاف من المحافظات المجاورة عند الضرورة.

وأكد المحافظ أنه تقررعودة المخابز للعمل بالمواعيد السابقة علي شهر رمضان بما يتلاءم وطبيعة استهلاك المواطنين مع تكثيف الحملات واللجان لمتابعة المخابزمن بداية التشغيل حتى نهاية الإنتاج بالوزن والمواصفات القانونية ،مع وقف جميع الأجازات لمفتشي التموين لتنظيم حملات دورية للمرور علي الأسواق والمطاعم ومحلات الأسماك، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات ،مع متابعة عمل محطات الوقود وتعبئة البوتاجاز لضمان وصول الكميات الواردة من البنزين والسولار والإشراف على توزيعها من خلال الأجهزة الرقابية لضمان عدم حدوث اختناقات في تلك السلع.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الزراعة قامت بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية المختصين بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية خلال اجازة عيد الفطر، بينما تقوم مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأوقاف والوحدات المحلية لتجهيز مراكز الشباب التي تم اعتمادها لأداء صلاة العيد، مع فتح جميع مراكز الشباب بدائرة المحافظة خلال إجازة العيد لممارسة الأنشطة مع تواجد المناوبات بها لمتابعة سير العمل بها.

وأكد المحافظ أن مديرية التضامن تقوم ومن خلال جمعية الهلال الأحمر بتقديم بعض الهدايا العينية على المرضى ببعض المستشفيات، وتقوم جمعية المؤسسات بمنح عيدية للأطفال الأيتام واستقبال المتبرعين والمتطوعين لمشاركة أطفال المؤسسة فرحتهم بالعيد وتوزيع الهدايا والكعك ومصاحبتهم في الخروج للحدائق والمنتنزهات ، في حين تقوم مشروعات النظافة بالمحافظة بتكثيف حملات نظافة على المنتزهات والميادين العامة والشوارع ورفع القمامة والمخلفات بصفة مستمرة خلال أيام العيد.