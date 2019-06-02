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تعرف على حكاية عمود الدم الذى سال بكنيسة أبو سرجة فى مصر القديمة

الأحد، 02 يونيو 2019 03:29 م
تعرف على حكاية عمود الدم الذى سال بكنيسة أبو سرجة فى مصر القديمة عمود الدم الذى سال بكنيسة أبو سرجة بمصر القديمة
سارة علام

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يروى التاريخ الكنسى المعاصر إنه فى بداية أسبوع الآلام من عام 1967 لاحظ آباء كنيسة أبو سرجة بمصر القديمة أن هناك دم يسيل من منتصف العمود الثانى من الغرب فى الناحية القبلية حيث المنطقة التى تصلى فيها الكنيسة صلوات أسبوع الآلام فذهبوا على الفور إلى القديس البابا كيرلس السادس ليخبروه بما حدث، فجاء وصلى ووضع أصبعه على الدم الذى توقف فى الحال ولا يزال آثار الدم ومكان أصبع قداسته على هذا العمود إلى الآن.

 

كنيسة أبى سرجة الأثرية أو كنيسة الشهيدين سرجيوس وواخس هى الكنيسة الأثرية المشيدة فوق المكان الذى أقامت فيه العائلة المقدسة أثناء رحلة الهروب وبها مغارة الهروب عند الهيكل وموقعها الحالى هو ما يعرف باسم مجمع الأديان بالقاهرة القديمة، داخل حصن بابليون بالقرب من بنى عذرا اليهودى.

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ابو سرجة

عمود دم بابو سرجة

كنائس مصر القديمة

الاقباط

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