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تعرف على استعداد محافظة أسيوط لعيد الفطر المبارك

الأحد، 02 يونيو 2019 03:33 م
تعرف على استعداد محافظة أسيوط لعيد الفطر المبارك ساحات العيد - ارشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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استعدت محافظة أسيوط لعيد الفطر من خلال تجهيز الحدائق العامة وساحات الصلاة بمختلف مراكز المحافظة والتنسيق بين كافة الجهات والقطاعات ورفع حالة الإستعداد والطوارئ بالمستشفيات ويقدم اليوم السابع إستعدادات المحافظة فى 10 نقاط

1-تم تخصيص ساحة ارض الملاعب المواجهة للديوان العام للمحافظة ليؤدى فيها اللواء جمال نور الدين محافظ اسيوط صلاة عيد الفطر المبارك بمشاركة جميع القيادات الامنية والدينية والشعبية والتنفيذية وجموع المواطنين

2-تجهيز  121 ساحة تواعدادها بالقرى والمراكز لإداء صلاة عيد الفطر المبارك بجميع مراكز ومدن المحافظة على ان تخضع جميع الساحات المخصصة لإشراف وزارة الأوقاف

3-التنسيق مع مديرية الأوقاف لتخصيص خطيب أساسي وخطيب احتياطي بكل ساحة من الساحات المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف

4-التنسيق مع إدارة مرور أسيوط لتنظيم الحركة المرورية ومنع الاختناقات بالشوارع والميادين وخاصة خلال الاحتفال بالعيد

5- تكثيف حملات النظافة والتجميل بجميع الاحياء والمدن لاضفاء المظهر الجمالى على الاحتفالات

6- ورفع كافة المخلفات واماكن تجمعات القمامة وتوزيع صناديق القمامة بمختلف الميادين والشوارع وامام المتنزهات والحدائق العامة .

7-  رفع حالة الاستعداد القصوى والطوارىء ، ومنع الإجازات والراحات بجميع المستشفيات التابعة للمديرية

8-  توجيه سيارات الإسعاف الطائر للوقوف في نطاق الساحات ،والمساجد والحدائق والمتنزهات أثناء أداء صلاة عيد الفطر المبارك لسرعة التعامل مع أية حالات طارئة في المناطق المحيطة

9- التأكد من توفير الأمصال وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بكافة مستشفيات المحافظة

10-فتح الحدائق العامة والعبارات النهرية أمام المترددين للإحتفال بعيد الفطر

 

 


عيد الفطر

محافظة اسيوط

صلاة العيد

ساحات العيد

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