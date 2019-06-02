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تعرف على إجراءات توصيل الغاز الطبيعى لعميل بدل آخر غادر المكان

الأحد، 02 يونيو 2019 05:00 ص
تعرف على إجراءات توصيل الغاز الطبيعى لعميل بدل آخر غادر المكان غاز "ارشيفية "
كتبت - مروة الغول

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يعد مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل مشروع حيوى جدا، وبإعلان وزارة البترول نهاية يوليو الماضى عن تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أى مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز أعطى دفعات للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر.

وهناك مجموعة من الإجراءات التى يجب اتباعها عند توصيل الغاز الطبيعى لعميل مكان عميل مع وجود الأجهزة المحولة وعدم تواجد العميل القديم ووجوده خارج البلاد أو غادر المكان بدون علم الشركة وفى هذه الحالة لابد من توافر المستندات كاملة، ويتم إجراء معاينة بالموقع على الأجهزة، ويتم العرض على الشئون القانونية بالشركة لإبداء الرأى للتعاقد مع العميل.

أما فى حالة توصيل الغاز الطبيعى لعميل مكان عميل مع وجود الأجهزة المحولة فى هذه الحالة يشترط وجود توكيل رسمى أو تفويض من العميل القديم إلى العميل الجديد.

يذكر أن هناك انخفاضا فى معدلات استهلاك البوتاجاز، رغم الزيادة السكانية، وذلك كنتيجة لزيادة نشاط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك فى إطار خطة قطاع البترول لتوصيل الغاز الطبيعى للمحافظات المختلفة.

 

 


توصيل الغاز الطبيعى

توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

الأجهزة المحولة

عدم تواجد العميل القديم

إجراء معاينة بالموقع على الأجهزة

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