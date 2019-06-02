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تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

الأحد، 02 يونيو 2019 03:56 م
تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء امتحانات الثانوية العامة- ارشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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اعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، عن مناقشة استعدادت امتحانات الثانوية العمة بحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة اجتماعًا بحضور وكيلة وزارة التربية والتعليم  ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية .

وخلاله أستعرض السكرتير العام مواعيد امتحانات الثانوية العامة  وأماكن توزيع اللجان، وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الامتحانية .

كما وجه سكرتير عام المحافظة مجالس المدن برفع كفاءة المدارس التي بها لجان إمتحانية والمناطق المحيطة  بها بجانب قيام شركة المياه بملي الخزانات الخاصة بالمدارس  التي بها لجان إمتحانية بالمياه.

ويبلغ عدد طلبة الثانوية العامة  3011 طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد اللجان  11 لجنة بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد.

 


شمال سيناء

الثانوية العامة

سيناء

تعليم سيناء

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