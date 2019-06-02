تشغيل محطة خلط العتوة بالغربية للاستفادة من كل نقطة مياه

كتبت أسماء نصار

أكدت الإدارة العامة المتكاملة للموارد المائية والرى بالغربية، أنه تم تشغيل محطة خلط العتوة على ترعة القهوجى ك 11.00 بهندسة رى قطور، للاستفادة من كل نقطة مياه وحسماً لشكاوى المنتفعين فى فترة أقصى الاحتياجات وزراعة محصول الأرز .

وكان قد أكد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، أنه جارى العمل لتنفيذ 92 محطة خلط وسيط لإضافة تصرفات تحل مشاكل نقص المياه لشبكة الرى، فضلاً عن إعادة تأهيل البوابات المتهالكة ضمن أعمال الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية.

الجدير بالذكر أن هناك اجراءات وتدابير تقوم بها الدوله للتواكب مع ندرة المياه التى تشمل إعادة الاستخدام وحصاد مياه الأمطار وبرامج تطوير الرى بهدف توفير وترشيد الاستخدام بالإضافة إلى برامج التوعية والآليات المختلفة لترشيد الاستهلاك المائى، ضمن استراتيجية للموارد المائية حتى 2050 تسمى "4 ت" تعنى، تنقية وتحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، و تهيئة البيئة الملائمة.

ويأتى تحسين نوعية المياه على رأس أولويات استراتيجية الحكومة، والتى تعمل عليها من خلال إعادة استخدام المياه بنحو 25% من استهلاكنا للمياه، كما أن الأولوية الثانية هى كفاءة استخدام المياه داخل إدارة منظومة المياه فى مصر، وذلك من خلال العديد من المشروعات، حيث يتم استحداث مصادر مياه أخرى و نظما للرى الحديث لتوفير استهلاك المياه فى قطاع الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.