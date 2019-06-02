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ترودو يشيد بدور الجيش الكندى فى تعزيز الإستقرار والسلام العالمي

الأحد، 02 يونيو 2019 07:00 م
ترودو يشيد بدور الجيش الكندى فى تعزيز الإستقرار والسلام العالمي جستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
أوتاوا /أ ش أ/

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أشاد رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم الأحد، بالدور الذى لعبته القوات المسلحة الكندية فى تعزيز الاستقرار والسلام فى العالم وحماية القيم الأساسية.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلحة الكندية، حيث أشاد زعيم الحزب الليبرالى بالتضحيات التى قدمتها قوات بلاده فى جميع المناطق التى تم استدعائها للخدمة فيها، للقيام بعمليات حفظ السلام أو خلال الكوارث أو جهود الإغاثة.

وقال ترودو - فى بيان صدر من مكتبه - "يمكن أن تؤثر ثقل الخدمة العسكرية على الأشخاص الذين يرتدون الزى العسكري، كما يمكن أن يكون تحديا لعائلاتهم، دعمهم الدائم وتضحياتهم تشكل مصدرا هائلا للقوة لقواتنا المسلحة، ونحن جميعا مدينون لهؤلاء الكنديين الاستثنائيين".

وتابع البيان "بالنيابة عن حكومة كندا، أشكر الأعضاء السابقين والحاليين فى القوات المسلحة الكندية وعائلاتهم على خدمتهم وتضحياتهم القيمة، حتى نتمتع بالسلام والحرية والديمقراطية".

 


ترودو

الجيش الكندى

تعزيز الإستقرار

السلام العالمي

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