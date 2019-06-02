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ترامب يطلب من بريطانيا توخى الحذر من "هواوى"

الأحد، 02 يونيو 2019 08:00 ص
ترامب يطلب من بريطانيا توخى الحذر من "هواوى" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من بريطانيا أن تكون فى منتهى الحذر حيال إشراك مجموعة "هواوي" الصينية فى تطوير شبكة "فايف جي" على أراضيها؛ وذلك فى إطار العقوبات الاقتصادية التى تفرضها السلطات الأمريكية على المنتجات الصينية .

 

وقال ترامب ـ فى تصريحات أوردتها قناة الحرة الإخبارية اليوم الأحد  إن لدى بريطانيا بدائل أخرى، ويجب على الجميع توخى الحذر من وجهة نظر أمنية.
وفى ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أدرجت إدارة ترامب "هواوي" على لائحة الشركات المشبوهة التى من غير المسموح بيعها معدات تقنية؛ خشية أن تستخدمها بكين لغايات تجسسية.

 

 


دونالد ترامب

أمريكا

هوواى

بريطانيا

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