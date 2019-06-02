سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 07:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يتدخل فى أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الأحد، 02 يونيو 2019 07:30 م
ترامب يتدخل فى أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى بريطانيا غدا الاثنين فى زيارة دولة محفوفة بمخاطر دبلوماسية بعدما قلل من شأن جهود رئيسة الوزراء تيريزا ماى إزاء خروج بلادها من الاتحاد الأوروبى وطالبها بأن تكون أكثر صرامة فى التعامل مع شركة هواوى الصينية.

وسيعقد ترامب وزوجته ميلانيا عدة لقاءات مع أعضاء العائلة الملكية البريطانية خلال الزيارة التى تستمر من الثالث حتى الخامس من شهر يونيو حزيران الجارى إذ سيتناولان الغداء مع الملكة إليزابيث والشاى مع ولى عهدها الأمير تشارلز ويحضران مأدبة فى قصر بكنهجام كما سيتفقدان كنيسة وستمنستر آبى التى يعود تاريخها إلى ألف عام.

وبعيدا عن مظاهر الأبهة، يحمل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة مطالب منها أمله فى أن يكون خليفة ماي، التى أعلنت استقالتها، مؤيدا بشدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبى، وكان مبعوثو ترامب طالبوا بأن يكون موقف بريطانيا أكثر صرامة تجاه شركة هواوى الصينية.

وقال ترامب فى مقابلة مع صحيفة صنداى تايمز إن زعيم بريطانيا المقبل يتعين عليه أن يرسل نايجل فاراج المؤيد بشدة للانسحاب لإجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف ترامب أن على بريطانيا الخروج من الاتحاد هذه العام.

وقال ترامب "يجب عليهم الانتهاء من ذلك ... عليهم إنهاء هذه الصفقة"، وقال الرئيس الأمريكى أيضا إن عدم إشراك حزب المحافظين لفاراج زعيم حزب بريكست فى المفاوضات مع بروكسل خطأ بعد نجاحه فى انتخابات البرلمان الأوروبى الشهر الماضي.

وأضاف ترامب "أحب نايجل كثيرا فهو لديه الكثير ليقدمه إنه شخص ذكى للغاية"، وتابع "إنهم لم يشركوه ولكنى أعتقد بأنهم سيفعلون الصواب بإشراكه". وبشأن تكاليف الانسحاب من الاتحاد الأوروبى قال ترامب "لو كنت مكانهم لما دفعت 50 مليار دولار .هذا رقم ضخم".

وخلال زيارته السابقة للمملكة المتحدة، فى يوليو تموز من العام الماضي، صدم ترامب المؤسسة السياسية البريطانية بانتقاد مفاوضات ماى بشأن الخروج من الاتحاد ووصفها بأنها ضعيفة للغاية، وكذلك بمدح منافسها بوريس جونسون بقوله إنه رئيس وزراء محتمل "عظيم".

لكن جون بولتون مستشار ترامب للأمن القومى قال يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تريد "التدخل" فى خروج بريطانيا من الاتحاد أو مناقشة سياسية الحكومة البريطانية المقبلة.

وخلال اجتماع مقرر مع ماي، من المقرر أن يحذر ترامب بريطانيا من أن التعاون الأمنى مع الولايات المتحدة قد يتأثر إذا سمحت لندن لشركة هواوى الصينية ببناء أجزاء من شبكة الجيل الخامس للاتصالات.


ترامب

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

البريكست

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

شاهد في دقيقة.. محمد صلاح الخامس في قائمة الحذاء الذهبي 2019

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

5 ملفات تنتظر خالد جلال فى الولاية الثانية بالزمالك.. استعادة "مظاليم" جروس.. منح الأساسيين قسطًا من الراحة.. تعديل تكتيك اللعب.. استنفار عزيمة نجوم الفريق.. ومواصلة الصراع على لقب الدورى

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

4 ملايين دولار و2 مليون فولو.. اعرف بيزنس فتاة ليفربول العارية

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

مجهول يسرق شقة ابنة الإعلامى أحمد شوبير بمدينة 6 أكتوبر

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

خدعوك فقالوا محمد صلاح "لاعب الموسم الواحد".. نجم مصر يعيد ليفربول لمنصات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.. إنجازات رائعة وأرقام قياسية تزين مسيرة الفيرارى مع الريدز هذا الموسم.. والفرعون ينضم لقائمة العظماء

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

كوكب اليابان.. مرحاض يعمل بشاشة باللمس ومستشعرات لرصد الزحام.. اعرف الحكاية

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة