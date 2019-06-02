ترامب: أحد أعضاء فريقى القانونى فى قضية مولر يترك منصبه الشهر الجارى

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن المحامى إيميت فلود العضو فى فريقه القانونى سيترك منصبه هذا الشهر بعد أن ساعده خلال التحقيق فى التدخل الروسى فى الحملة الانتخابية عام 2016.

وقال ترامب على تويتر "إيميت فلود الذى جاء للبيت الأبيض لمساعدتى فى تقرير مولر سينهى خدمته فى 14 يونيو. لقد قام بعمل رائع. ليس هناك تواطؤ ولا إعاقة للعدالة والقضية أغلقت. إيميت صديقى وأشكره على العمل العظيم الذى قام به".

ويجرى ترامب تغييرات فى فريقه القانونى لتتناسب مع تحويل اهتمامه من التعامل مع المحقق الخاص روبرت مولر الذى قاد التحقيق فى التدخل الروسى إلى التعامل مع التحقيقات التى يقودها ديمقراطيون فى الكونجرس.

ويشغل فلود، وهو محام مخضرم من واشنطن، منصب المستشار القانونى الخاص للرئيس. ويمثل فلود وبات سيبولوني، الذى يشغل منصب مستشار البيت الأبيض، الرئاسة كمؤسسة وليس ترامب بشخصه.

وخلص مولر إلى أن روسيا تدخلت بشكل متكرر فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 وأن حملة ترامب أجرت اتصالات متعددة مع مسئولين روس لكنه لم يتوصل إلى وجود أى مؤامرة إجرامية مع موسكو للفوز بالرئاسة.

وأحجم تقرير مولر عن الخروج بحكم قاطع فيما يتعلق بإعاقة ترامب للعدالة لكنه أوضح مواقف حاول فيها ترامب إقالة مولر أو اعتراض سبيل التحقيق.