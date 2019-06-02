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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 02 يونيو 2019 10:24 ص
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يونيو، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 13740 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2059 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 15950 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 597 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1520 نقطة.
 

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